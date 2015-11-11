"ПриватБанк" увійшов до рейтингу кращих світових банків 2015 року

Американський Global Finance опублікував результати щорічного рейтингу кращих світових банків та лідерів банківського ринку в регіонах світу та окремих країнах. В Україні визнаний кращим банком "ПриватБанк".

«Кращі банки - не обов'язково найбільші банки, це фінансові інститути, що володіють якостями, на які клієнтам слід звернути увагу при виборі банку, - йдеться в редакційній статті журналу. - Ці банки пропонують кращий сервіс, кращі продукти і володіють найбільш ефективними системами ризик-менеджменту. Вони постійно інвестують у кращі в своєму класі рішення і персонал, щоб перевершити своїх колег".

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У нинішньому році найкращим корпоративним банком у світі визнаний японський Mitsubishi UJF Financial, кращим світовим роздрібним банком став BBVA. Лідером банківського рейтингу в Західній Європі визнаний голландський ING, у Східній Європі лідирує австрійський Raiffeisen Bank International. В Україні, на думку аналітиків американського видання, кращим банком є "ПриватБанк", який входить до цього престижного рейтингу вже десятий рік поспіль.

Як повідомляє Global Finance, для традиційного рейтингу world's Best Banks 2015 кращі банки у 143 країнах і восьми регіонах світу обирали провідні аналітики та керівники фінансових компаній. При цьому, переможці визначалися як за результатами своєї діяльності, так і за суб'єктивними критеріями, таким як репутація банку, якість його менеджменту.