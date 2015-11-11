В Україні почали ліквідацію ще одного банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації «Радикал Банку» на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація банку триватиме два роки - до 10 листопада 2017 року включно. Ліквідатором банку призначено Ганну Савельєву.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 10 липня ввів тимчасову адміністрацію в «Радикал Банк», який входить до групи невеликих, на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

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Довідка УНІАН. «Радикал Банк» працював на ринку України з 2010 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами.

За інформацією на сайті НБУ, ключовим власником банку є громадянин України, віце-президент концерну «Укрросметал» Олександр Шпак, якому належать 71% акцій банку через «Промислову інноваційну компанію».