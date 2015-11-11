Фонд гарантування змінює ліквідатора CityCommerce Bank

За інформацією на сайті фонду, Оберемко змінить на посту Костянтина Тимошенко, який був ліквідатором банку з 20 березня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації CityCommerce Bank 19 березня. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 21 листопада 2014 року.

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CityCommerce Bank («Міський комерційний банк») працює на ринку України з 2006 року і входив до групи середніх банків за обсягом активів. За інформацією НБУ, власником банку є компанія з управління активами «Глобал фінансіал менеджмент груп».