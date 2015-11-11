Фонд гарантування змінює ліквідатора CityCommerce Bank
10:54, 11 листопада 2015Фінанси
66
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб змінює ліквідатора CityCommerce Bank, і з 12 листопада цю посаду обійме Роман Оберемко.
Нацбанк прийняв рішення про ліквідацію CityCommerce Bank 19 березня / Фото УНІАН
За інформацією на сайті фонду, Оберемко змінить на посту Костянтина Тимошенко, який був ліквідатором банку з 20 березня.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації CityCommerce Bank 19 березня. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 21 листопада 2014 року.
Читайте такожВ Україні почали ліквідацію ще одного банку
CityCommerce Bank («Міський комерційний банк») працює на ринку України з 2006 року і входив до групи середніх банків за обсягом активів. За інформацією НБУ, власником банку є компанія з управління активами «Глобал фінансіал менеджмент груп».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter