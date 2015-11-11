Росія спробує заблокувати кредити МВФ для України - Bloomberg

Росія може спробувати заблокувати подальше кредитування України Міжнародним валютним фондом (МВФ) у разі дефолту Києва щодо боргу перед Москвою у розмірі 3 млрд долларів.

Про це заявили джерела агентства Bloomberg, передає «Росбалт».

МВФ незабаром має намір змінити правила, що забороняють кредитування країн, які мають непогашену заборгованість перед офіційними кредиторами.

Після внесення змін країна-позичальник, навіть перебуваючи в дефолті, буде мати можливість продовжувати отримувати гроші МВФ, якщо веде себе сумлінно і продовжує конструктивні переговори з країною-кредитором з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

За даними Bloomberg, Росія збирається оскаржити готовність України до конструктивних переговорів. Крім того, Москва може відмовитися підтвердити, що Україна в принципі здатна обслуговувати заборгованість перед Росією.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України і уряд Російської Федерації не досягли угоди за умовами реструктуризаціїоблігацій зовнішнього державного боргу на суму 3 мільярди доларів США, термін погашення яких настає в грудні 2015 року.

Водночас, згідно з повідомленням, Мінфін очікує, що процес реструктуризації і випуску нових боргових паперів для 13 власників українських євробондів, що погодилися на реструктуризацію, завершиться 12 листопада.

Довідка УНІАН. Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 мільярда доларів, відстрочку платежів за тілом кредиту в сумі 11,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

14 жовтня в Лондоні пройшли збори з утримувачами єврооблігацій України для завершення голосування на підтримку запропонованих нашою країною умов обміну цінних паперів. Більше 75% власників українських євробондів, що підлягають реструктуризації, погодилися на умови списання та пролонгації боргових платежів і прийняли рішення списати 3 мільярди доларів боргів.

Україна запропонувала Російській Федерації вирішити питання реструктуризації так званого "російського боргу" обсягом 3 мільярди доларів, виплата якого повинна була відбутися в грудні 2015 року, 29 жовтня, якщо це питання не буде вирішено, Україна і Росія будуть розглядати це питання в судовому порядку.