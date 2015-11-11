Один з найбільших банківських конгломератів в світі - британський HSBC прогнозує новий обвал російського рубля, передає РБК з посиланням на доповідь аналітиків банку.

У своїй доповіді під назвою «Рубль: Цей ведмідь не впаде в сплячку» аналітики впевнені в новому зниження рубля у зв'язку з відтоком капіталу, погіршенням торговельного балансу, а також діями Центробанку.

Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року Вони вважають, що зупинка рубля біля позначки 65 руб. за долар — це «тимчасова зупинка», а до кінця року долар підніметься до позначки 72 руб., при цьому до кінця 2016 року рубль просяде ще — до 78 руб. за долар, причому на курс не вплине навіть потенційний відскік цін на нафту, впевнені аналітики.

«Росія як і раніше відчуває чистий відтік капіталу. Ми вважаємо, що він стане більш помітним і очевидним у найближчі місяці через те, що до кінця року компаніям доведеться погасити зовнішній борг на суму понад $20 млрд», — пояснюють аналітики у своїй доповіді.

Позитивне сальдо торгового балансу, яке за перші три квартали звалилося на 21,7%, до $115,5 млрд, не має перспектив до відновлення, так як несировинний експорт падає з 2012 року, а значного відскоку цін на енергоресурси найближчим часом не передбачається.

Додатковий тиск на рубль може надати бажання Банку Росії поповнити золотовалютні резерви. Запаси ЦБ знизилися більш ніж на $130 млрд, коли він намагався стримати падіння курсу рубля в 2014 році. Пізніше Банку Росії вдалося відновити частину цих запасів, і в майбутньому, хоча і не в короткостроковій перспективі, ЦБ може відновити купівлі валюти на ринку, вважають стратеги. Запаси Росії знизилися останнім часом, а резерви ЦБ зможуть забезпечити додатковий буфер, додають вони.