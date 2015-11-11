У Гонтаревої пояснили дефляцію сезонною знижкою на газ

Основним чинником дефляції в жовтні є відображення знижки на газ, що діє в період з 1 жовтня по 30 квітня 2016 і використовується на оплату газу для індивідуального опалення за спожитий обсяг до 200 кубометрів.

Про це повідомляється в аналітичному звіті Національного банку «Оцінка інфляції» за жовтень.

Згідно з повідомленням, у результаті цього ціни на категорію «природний газ» у жовтні знизилися на 32,6%.

Регулятор зазначає, що частково це зниження було компенсоване підвищенням тарифів на опалення та подорожчанням послуг зв'язку. Ціни з іншими складовими індексу цін у жовтні переважно зростали. Зокрема, ціни на сирі продукти харчування в жовтні проти вересня зросли на 1,9%, ціни на одяг і взуття - на 3,6%.

Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в жовтні 2015 року порівняно з вереснем становила 1,3%. Падіння споживчих цін в Україні відновилося в жовтні після їх зростання (інфляції) у вересні на 2,3%, в той час як до цього два місяці поспіль ціни знижувалися – на 0,8% в серпні і на 1% в липні.

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Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році: песимістичний з падінням ВВП на 11,9% при інфляції 42,8%, і два оптимістичніші сценарії з падінням економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Національний банк України прогнозує на 2015 рік падіння ВВП на 11,6% при інфляції 44%.