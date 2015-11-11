До України їде міністр фінансів США – говоритимуть про $1 мільярд кредитних гарантій
Україна і США планують провести переговори про умови надання нашій країні додатково 1 млрд дол. кредитних гарантій уряду США.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду.
«В Україну їде міністр фінансів США. Нагадаю, США вже надали Україні 2 млрд дол. кредитних гарантій. І зараз йдеться про те, що якщо Україна продовжить реформи, в тому числі держсектору, ми дістанемо можливість отримати ще 1 млрд дол., - сказав Яценюк. - Проводитимуться переговори з міністром фінансів США і міністром фінансів України про умови, на яких уряд США надасть гарантію, і про ті реформи, які необхідні для виконання».
Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів обсягом 2 млрд дол.
Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектору, поліпшення ділового клімату.
Перший транш гарантій Україна отримала в червні поточного року й одразу випустила євробонди на цю суму.
Приїзд міністра фінансів США до Києва очікується 13-14 листопада поточного року.