До України їде міністр фінансів США – говоритимуть про $1 мільярд кредитних гарантій

Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду.

«В Україну їде міністр фінансів США. Нагадаю, США вже надали Україні 2 млрд дол. кредитних гарантій. І зараз йдеться про те, що якщо Україна продовжить реформи, в тому числі держсектору, ми дістанемо можливість отримати ще 1 млрд дол., - сказав Яценюк. - Проводитимуться переговори з міністром фінансів США і міністром фінансів України про умови, на яких уряд США надасть гарантію, і про ті реформи, які необхідні для виконання».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів обсягом 2 млрд дол.

Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектору, поліпшення ділового клімату.

Перший транш гарантій Україна отримала в червні поточного року й одразу випустила євробонди на цю суму.

Приїзд міністра фінансів США до Києва очікується 13-14 листопада поточного року.