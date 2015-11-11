Зовнішньоторговельний оборот Казахстану впав більш ніж на 36%

Зовнішньоторговельний оборот Казахстану в січні-вересні поточного року склав 58878,2 млн доларів і порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 36,4%, повідомляється на офіційному сайті прем'єр-міністра Республіки.

Читайте такожНацбанк Казахстану для порятунку економіки викачає з Пенсійного фонду $3,6 мільярда«Зовнішньоторговельний оборот Казахстану в січні-вересні 2015 року склав 58878,2 млн доларів і порівняно з січнем-вереснем 2014 року зменшився на 36,4%, в тому числі експорт – 35 733,2 млн доларів (на 42,5% менше), імпорт - 23 145 млн доларів (на 23,8% менше)», - вказується в повідомленні.