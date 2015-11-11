Яценюк чекає приїзду місії МВФ

Уряд України очікує приїзду оціночної місії ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду та готує до обговорення з експертами фонду податкову реформу і проект державного бюджету на 2016 рік.

Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"В Україну приїжджає місія МВФ. Ми будемо проводити переговори з нашими західними партнерами по соціальним, економічним і фінансовим реформам в країні. До кінця року має бути прийнятий збалансований закон про держбюджет. Такий закон має подаватися одночасно зі збалансованою податковою реформою, яка має спростити залучення інвестицій в українську економіку", - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що дата приїзду оціночної місії МВФ поки не визначена, оскільки у фонді чекають проекту державного бюджету на 2016 рік і постатейного його аналізу. При цьому вона підкреслила, що у зв'язку з необхідністю погодження з фондом проекту держбюджету на 2016 рік поки невідома і дата подання остаточного варіанту бюджету у Верховну Раду.