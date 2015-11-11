Нацбанк сьогодні скасував валютний аукціон

Національний банк України в середу, 11 листопада, скасував валютний аукціон, УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За його словами, сьогодні торги проходять вкрай мляво через вихідний день у США і неможливість для учасників нашого ринку проводити операції в доларах з сьогоднішньою датою валютування, крім того, учасників ринку не могли влаштувати ціни, запропоновані регулятором на аукціоні.

Читайте такожНацбанк у жовтні купив на міжбанку $254 мільйонів більше, ніж продав

Представник банку зазначив, що на поточний момент котирування встановилися на рівні 22,75/22,85 грн/дол.