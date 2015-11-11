Інфляція в жовтні зафіксована тільки в Донецькій області та Києві

Інфляція за підсумками жовтня порівняно з вереснем 2015 року була зафіксована тільки в Донецькій області і в Києві, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, інфляція в Донецькій області склала 0,4%, у Києві – 1,9%.

Найвищий рівень дефляції в жовтні в порівнянні з вереснем 2015 року зафіксовано у Вінницькій області, де ціни знизилися на 3,1%, а також у Львівській області – на 2,6%.

За даними Держстату, зростання цін на продукти харчування, одяг і взуття, зв'язок в жовтні зафіксоване у всіх областях без винятку.

Продукти найбільше подорожчали в Донецькій області – на 2%, одяг і взуття – в Житомирській області (на 11%), зв'язок – у Києві та Чернігівській області (на 2,5%).

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Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в жовтні 2015 року порівняно з вереснем склала 1,3%. Падіння споживчих цін в Україні відновилося в жовтні після їх зростання (інфляції) у вересні на 2,3%, тоді як до цього два місяці поспіль ціни знижувалися порівняно з попереднім місяцем – на 0,8% в серпні і на 1% в липні.

У річному вираженні (жовтень 2015 року до жовтня 2014 року) інфляція сповільнилася до 46,4% з 51,9%, зафіксованих місяцем раніше.