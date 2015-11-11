Місія МВФ завтра приїде до Києва

«Місія МВФ на чолі з Роном ван Руденом почне свою роботу в Києві 12 листопада. Місія продовжить дискусії на політичному рівні з владою в контексті економічних реформ, які реалізуються за підтримки МВФ», - йдеться в заяві.

Раніше приїзд місії МВФ анонсував прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він також повідомив, що уряд готовий вести з експертами місії дискусію про податкову реформу, бюджетний процес та інші перетворення.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

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Чергова місія Міжнародного валютного фонду 2 жовтня завершила свою роботу в Україні в рамках другого перегляду програми, але конкретного рішення з приводу подальшого співробітництва з нашою країною не було прийнято. Очікувалося, що місія приїде після виборів до місцевих органів влади – після 25 жовтня.