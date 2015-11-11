Місія МВФ перебуватиме в Україні з 12 по 21 листопада

Оціночна місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду буде перебувати в Україні з 12 по 21 листопада, повідомила журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарєва.

При цьому глава НБУ зазначила, що з оптимізмом чекає прибуття місії МВФ.

"12 листопада сюди приїжджає місія. З 12 листопада по 21 листопада місія працює у нас. Ту частину, яка була пов'язана з Національним банком, ми погодили ще в попередню місію. Зараз, наскільки я розумію, вони приїжджають тому, що вже є бюджетні параметри, рухається в правильному напрямку вирішення питання з антикорупційної прокуратурою. Тому ми з оптимізмом чекаємо місію", – сказала Гонтарєва.

На запитання, які шанси, що МВФ зможуть продовжити фінансування нашої країни при наявності непогашених зобов'язань перед Російською Федерацією за євробондами, глава НБУ відповіла, що це не має вплинути на відносини з фондом.

"МВФ вже говорив про те, що він зможе розглянути можливість продовжувати фінансування, тому що Україна не відмовляється від реструктуризації. І Україна пропонує Росії точно такі ж умови, як іншим своїм кредиторам", – пояснила глава Нацбанку.

Гонтарєва підкреслила, що рішення пропонувати всім кредиторам однакові умови було правильним.

"Я думаю, що МВФ це розуміє, може переглянути можливість і дозволити кредитування", – сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, згідно із заявою голови представництва МВФ в Україні Жерома Ваше, оціночна місія фонду розпочне свою роботу у Києві завтра, 12 листопада, і продовжить дискусії з українською владою в контексті економічних реформ, які реалізуються за підтримки МВФ.

Раніше приїзд місії МВФ анонсував прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, уряд готовий вести з експертами місії дискусію про податкову реформу, бюджетному процесі та інших перетвореннях.

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Довідка УНІАН. 11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня.

Чергова місія Міжнародного валютного фонду 2 жовтня завершила свою роботу в Україні в рамках другого перегляду програми, але конкретне рішення з приводу подальшого співробітництва з нашою країною не було прийнято. Очікувалося, що місія приїде після виборів в місцеві органи влади – після 25 жовтня.