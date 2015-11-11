Неплатоспроможні банки заборгували НБУ 52,8 мільярда

Обсяг заборгованості неплатоспроможних банків за кредитами перед Національним банком України на 1 жовтня 2015 року склав 52,827 мільярда гривень.

Про це йдеться в матеріалах НБУ для засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, текст яких має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, боржниками НБУ за кредитами є 26 із 60 неплатоспроможних банків на 1 жовтня.

Також повідомляється, що обсяг активів неплатоспроможних банків на цю дату склав 371,660 мільярда гривень.

Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляв, що третина або понад 36% активів неплатоспроможних банків, які перебувають в управлінні фонду, що перебуває у заставі за борги цих банків за кредитами рефінансування НБУ.

Зокрема, фонд повідомляв, що станом на 1 вересня балансова вартість активів неплатоспроможних банків в управлінні фонду склала 331,4 мільярда гривень, у тому числі балансова вартість активів у заставі у НБУ - 119,6 мільярда гривень.

За інформацією фонду, на 1 серпня позичальниками НБУ були 25 неплатоспроможних банків, а загальна сума їх заборгованості становила 45,967 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті очищення банківської системи за 2014 і неповний 2015 рік кількість банків в Україні скоротилося до 121 зі 182.

Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 в 2016 році.