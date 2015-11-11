Кабмін затвердив умови випуску нових євробондів для реструктуризації

Кабінет міністрів України затвердив умови випуску нових євробондів і деривативів для завершення процесу реструктуризації частини держборгу. Відповідне рішення закріплене у постанові №912, опублікованому на веб-порталі уряду.

При цьому "російські" облігації, випущені в грудні 2013 року з терміном погашення в 2015 році, не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери.

За рішенням Кабміну євробонди випускаються 9 окремими серіями на різні суми, але з єдиною процентною ставкою 7,75%. Деривативи випускаються на умовну суму 2,9 мільярда доларів США, і виплати за ними здійснюють тільки за умови досягнення Україною певних макропоказників розвитку.

Термін погашення євробондів настає 1 вересня 2019-2027 років. Номінальна вартість облігації - 100 тисяч доларів США. Дохід у 7,75% нараховується на папери з 1 вересня 2015 року і виплачується щорічно 1 березня та 1 вересня, починаючи з 1 вересня 2016 року. Погашення та обслуговування паперів здійснюється за рахунок коштів держбюджету.

"Старі облігації, які не пройшли обмін на нові облігації або деривативи через те, що їх власники не дали необхідних розпоряджень, вважаються анульованими. Права таких власників на одержання додаткових облігацій і держдеривативів упродовж 150 днів підтверджуються записами в клірингової системі. Після завершення 150 днів, у разі якщо необхідні розпорядження так і не були віддані, власники старих паперів позбавляються права одержати додаткові державні облігації або деривативи", - йдеться в постанові уряду.

За рішенням уряду, кожен дериватив випускається на умовну суму 1 тис. дол. Виплати по деривативах здійснюються в доларах США. Сума виплат вираховується за формулою, затвердженою урядом. Водночас в 2019-2023 році загальна сума виплат за деривативами не може перевищувати 1% ВВП. Виплати здійснюються раз на два роки 31 травня. Першою датою виплат для деривативів 2019 року є 31 травня 2021 року. Кінцева дата виплат – 31 травня 2040 року, якщо не буде прийнято інших рішень щодо зміни дати виплат.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли згоди щодо реструктуризації частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 мільярда доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

14 жовтня в Лондоні відбулися збори з утримувачами єврооблігацій України для завершення голосування на підтримку запропонованих нашою країною умов обміну цінних паперів. Більш як 75% власників українських євробондів, що підлягають реструктуризації, погодилися на умови списання та пролонгації боргових платежів і прийняли рішення списати 3 млрд дол. боргів. 29 жовтня Україна запропонувала Російській Федерації вирішити питання реструктуризації так званого "російського боргу" в обсязі 3 мільярда доларів, виплата якого мала відбутися в грудні 2015 року. Якщо це питання не буде вирішено, Україна і Росія розглядатимуть це питання в судовому порядку.