Офіційний курс гривні зупинився на рівні 22,75 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2275,6907 (11 листопада – 2276,1335)

100 EUR – 2438,6302 (11 листопада – 2437,9666)

10 RUR – 3,5244 (11 листопада – 3,5349)

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Як повідомляв УНІАН, 11 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,75/22,85 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,4100/24,5180 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3520/0,3540 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,7856 гривні/долар, до цього часу було укладено 205 угод на суму 141,61 мільйона доларів.