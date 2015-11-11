НБУ зобов'язав 20 найбільших банків скоротити кредитування пов'язаних осіб

На даний час триває стрес-тестування 20 найбільших банків, за підсумками якого до кінця 2015 року буде визначено обсяг необхідної докапіталізації, а до кінця першого кварталу 2016 року ці банки мають вжити заходів для скорочення кредитування пов'язаних осіб

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного банку України.

"На даний момент проходить діагностика ТОП-20 банків. До кінця 2015 року будуть визначені обсяги докапіталізації по цим банкам, а до кінця першого кварталу 2016 року банки мають зробити перші кроки по скороченню кредитування пов'язаних осіб. Тому березень 2016 року є реферной точкою для всіх ТОП-20 банків", - йдеться в повідомленні.

Регулятор підкреслює, що буде застосовувати відповідні заходи впливу до банків, які не виконують ці умови.

"Ці вимоги - однакові для всіх банків", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ цього року почав повторне стрес-тестування 20 діючих банків з групи найбільших за активами, в тому числі діагностичне обстеження перших 10 банків розпочато з 20 квітня, наступних 10 банків - з 1 червня.

На початку листопада регулятор повідомив, що має намір перенести стрес-тестування другої двадцятки найбільших банків України у зв'язку з розробкою нових правил оцінки банками кредитного ризику, які регулятор планує ввести в дію з 1 квітня.