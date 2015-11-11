РНБО рекомендує сформувати оборонний бюджет в обсязі 5% від ВВП наступного року

Рада національної оборони і безпеки України рекомендує Кабінету міністрів забезпечити рівень витрат на сектор безпеки та оборони в 2016 році в обсязі 5% від ВВП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, на засіданні ради було розглянуто оборонний бюджет України.

"Сьогодні в ході засідання РНБО було розглянуто бюджет сектору безпеки і оборони на 2016 рік. За результатами обговорення було рекомендовано КМУ забезпечити рівень витрат на сектор безпеки і оборони відповідно до Стратегії національної безпеки та Військової доктрини, в обсязі 5% від ВВП. З них не менше 3% витрат передбачено на оборонний сектор", - зазначили в Радбезі.

У цьому зв'язку зазначається, що фінансування, передбачене загальним фондом Державного бюджету, складе щонайменше 100 мільярдів гривень.

Також планується додаткове фінансування з спецфондів та залучення ресурсів під державні гарантії.