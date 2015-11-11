Оборонне держзамовлення на 2016 рік буде затверджено після прийняття Радою закону про бюджет

Рада національної оборони і безпеки України заявляє, що державне оборонне замовлення на 2016 рік буде затверджений після прийняття Верховною Радою закону про державний бюджет.

Як поінформували УНІАН у прес-службі РНБО, на засіданні були визначені пріоритетні стратегічні військові програми з розробки та виготовлення сучасного озброєння та військової техніки для включення їх до складу державного оборонного замовлення на 2016 рік.

"В ході обговорення цього питання учасники зазначили, що державне оборонне замовлення на 2016 рік буде затверджено без зволікань відразу після ухвалення парламентом закону "Про Державний бюджет України на 2016 рік", - наголосили в РНБО.

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Також у прес-службі зазначили, що в таємному режимі було розглянуто питання про невідкладні заходи з удосконалення системи протиповітряної оборони України та розвитку аерокосмічної розвідки.