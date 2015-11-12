Fitch знизило рейтинги Києва до дефолтного рівня

00:27, 12 листопада 2015
Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Києва з переддефолтного рівня "C" до дефолтного рівня "D".

Фото УНИАН

Про це повідомляє прес-служба агентства.

Fitch пояснює рішення знизити довгостроковий рейтинг простроченням платежу з єврооблігацій на 250 млн доларів і враховує майбутнє прострочення за євробондами на суму 300 млн доларів.

Також, Fitch знизив до рівня "D" довгостроковий рейтинг Києва в національній валюті - з "RD", та короткостроковий рейтинг в іноземній валюті з "С" і зняв його.

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Раніше УНІАН повідомляв, що представники київської влади за участю Міністерства фінансів України і спеціального комітету кредиторів – власників облігацій Києва не досягли згоди щодо умов реструктуризації боргу в ході переговорів, які тривали протягом останніх декількох місяців.

Раніше, Київрада погодила попередні умови реструктуризації зовнішнього боргу столиці, схваливши переведення його до складу державного боргу.

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