Нацбанк висунув вимоги невеликим та середнім банкам України

09:56, 12 листопада 2015
Фінанси
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У НБУ попередили про нульову толерантність регулятора щодо схемних дій банків.

Фото УНИАН

Національний банк України зобов'язав невеликі і середні банки країни наростити до середини 2016 року капітал до 120 мільйонів гривень, розкрити кінцевих власників, знизити частку інсайдерських кредитів і не займатися протизаконною діяльністю.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на підсумки зустрічі керівництва НБУ з керівниками 92 банків 3 і 4 груп за обсягом активів, що займають загальну частку на ринку близько 10%.

"Перед дрібними банками ми ставимо ряд вимог - збільшити до середини 2016 капітал до 120 мільйонів гривень, цей капітал має бути реальним; розкрити кінцевих власників банків; знизити частку інсайдерських кредитів і головне - не займатися протизаконною діяльністю. У НБУ нульова толерантність щодо схемних дій банків. Зараз Національний банк має можливість виводити такі банки з ринку протягом одного дня, навіть без етапу внесення до категорії проблемних", - наводяться в повідомленні слова глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

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У той же час, вона наголосила, що Національний банк не володіє жодним "чорним списком" банків або певними орієнтирами за кількістю банків, які мають залишитися на ринку.

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