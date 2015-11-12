Нацбанк висунув вимоги невеликим та середнім банкам України

Національний банк України зобов'язав невеликі і середні банки країни наростити до середини 2016 року капітал до 120 мільйонів гривень, розкрити кінцевих власників, знизити частку інсайдерських кредитів і не займатися протизаконною діяльністю.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на підсумки зустрічі керівництва НБУ з керівниками 92 банків 3 і 4 груп за обсягом активів, що займають загальну частку на ринку близько 10%.

"Перед дрібними банками ми ставимо ряд вимог - збільшити до середини 2016 капітал до 120 мільйонів гривень, цей капітал має бути реальним; розкрити кінцевих власників банків; знизити частку інсайдерських кредитів і головне - не займатися протизаконною діяльністю. У НБУ нульова толерантність щодо схемних дій банків. Зараз Національний банк має можливість виводити такі банки з ринку протягом одного дня, навіть без етапу внесення до категорії проблемних", - наводяться в повідомленні слова глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

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У той же час, вона наголосила, що Національний банк не володіє жодним "чорним списком" банків або певними орієнтирами за кількістю банків, які мають залишитися на ринку.