Яресько розповіла, що дозволить Україні уникнути дефолту

Затвердження урядом умов випуску нових облігацій України для суверенних кредиторів дозволить завершити всі процедури по реструктуризацію цих боргів і відвести від нашої країни загрозу дефолту.

Про це написала міністр фінансів України Наталія Яресько на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Міністр нагадала, що уряд зробив важливий фінальний крок для того, щоб завершити процес реструктуризації суверенного і гарантованого боргу, затвердивши умови випуску нових облігацій, які будуть надані кредиторам в обмін на старі борги.

"Це дозволить, нарешті, завершити всі процедури по реструктуризацію цих боргів - найбільшої частини нашої роботи по реструктуризації і тим самим перевернути цю складну сторінку в нашій історії. Але найголовніше, це дозволить відвести нашу країну від краю прірви, від загрози дефолту", - написала Яресько.

За її словами, також рішення уряду дозволить знизити навантаження на валютні резерви країни на багато мільярдів доларів, що, в свою чергу, допоможе забезпечити стабільність валюти і банківської системи країни.

"І тим самим дозволить закласти ще один важливий камінчик у відновлення економічної стабільності як передумови до повернення до економічного зростання", - додала міністр.

Яресько нагадала, що переговори з кредиторами тривали 8 місяців, і в можливість їх успішного завершення мало хто вірив.

"Переговори, дійсно, були вкрай важкими. Але врешті-решт ми це зробили. Ми досягли угоди по реструктуризації з нашими кредиторами і тим самим змогли заощадити для країни 3 мільярди доларів вже зараз, і перенести виплату ще за 8,5 мільярдів на період після 2018 року", - підкреслила вона.

Також міністр нагадала, що кредитори отримають державні деривативи - інструменти, які дозволять кредиторам отримати вигоду від нинішньої угоди, якщо вона дасть грунт для потужного економічного зростання України в наступні роки.

Крім цього, Яресько повідомила, що ще належить ряд переговорів по кредитах держпідприємств, під які попередні уряди України надавали державні гарантії.

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Як повідомляв УНІАН. Кабінет міністрів України вчора, 11 листопада, затвердив умови випуску нових євробондів і деривативів для завершення реструктуризації.

Євробонди випускаються 9 окремими серіями на загальну суму 11,95 млрд доларів і термінами погашення 1 вересня 2019-2027 років. Дохід у 7,75% нараховується на папери з 1 вересня 2015 року і виплачується щорічно, починаючи з 1 вересня 2016 року.

Деривативи випускаються на умовну суму 2,9 мільярда доларів США, і виплати за ними здійснюють тільки за умови досягнення Україною певних макропоказників розвитку економіки.

"Російські" облігації, випущені в грудні 2013 року з терміном погашення в 2015 році, не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери.

Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів 27 серпня. Після 14 жовтня в Лондоні пройшли збори з утримувачами єврооблігацій України, на якому більше 75% власників українських євробондів, що підлягають реструктуризації, погодилися із запропонованими умовами.