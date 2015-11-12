ЄБРР підтримав заяву Китаю на членство в банку

Керівництво Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) підтримало заяву Китаю на приєднання до банку, яка тепер повинна отримати фінальне схвалення з боку країн-акціонерів, передає Reuters.

ЄБРР підтвердив, що адміністрація банку схвалила відправку заяви на членство Китаю раді керуючих, до якої входять міністри фінансів 64 країн, які мають частку в банку.

Читайте такожУкраїна лідирує в реформуванні фінсектора серед країн - ЄБРРЯкщо заяву буде схвалено, як очікується, Китай отримає символічну частку до 0,1 відсотка. Членство в банку дасть країні нові можливості для розширення впливу у світі поряд з намаганням зміцнити торговельні зв'язки між Європою та Азією.

Китай буде, швидше, вкладатися в банк, ніж отримувати від нього інвестиції, але робота, яку ЄБРР вже запланував, наприклад, в Казахстані, перетинається з китайською ініціативою "Один пояс, одна дорога", що передбачає сприяння розвитку перспективних та економічно вигідних інфраструктурних проектів на території Азії, Європи та інших регіонів.

Президент ЄБРР Сума Чакрабарті сказав, що ЄБРР також хотів би співпрацювати з нещодавно створеним Азіатським банком інфраструктурних інвестицій, яким керує Китай.