В Україні зросла грошова маса при зниженні монетарної бази

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року монетарна база зменшилася на 4,4%, в той час як грошова маса зросла на 0,2%.

Також повідомляється, що обсяг готівки поза банками зріс на 1,6% у вересні і знизився на 2,7% з початку року, до 275,4 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг монетарної бази в Україні у вересні знизився на 2,3% - до 321,2 мільярда гривень, грошової маси - зріс на 1,7%, до 964,7 мільярда гривень.

У 2014 році грошова маса зросла на 44,851 мільярда гривень, або на 4,9%, - до 953,846 мільярда гривень, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 мільярда гривень, - до 333,194 мільярда гривень.