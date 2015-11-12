Лукашенко розпочав п'ятий термін президентства з шокової терапії на фінансовому ринку

З 12 листопада 2015 року в Білорусі змінилася класифікація банківських вкладів (депозитів), що передбачено декретом президента від 11 листопада №7 «Про залучення грошових коштів у вклади (депозити)», пише БелаПАН.

Згідно з документом, договори строкового і умовного банківського внеску будуть підрозділятися на безвідкличні та відкличні.

Читайте такожЛукашенко наказав "відрізати нулі" нацвалюті - новий рубль буде дорівнювати колишнім 10 тисячамБезвідкличним договором дострокове повернення вкладу за ініціативою вкладника не передбачається. Повернути вклад до закінчення строку дії договору можна буде тільки за згодою банку.

Договори банківських вкладів (депозитів), що укладені до 12 листопада 2015 року, будуть виконуватися на колишніх умовах протягом всього терміну дії. При продовженні договору на новий строк його положення повинні бути приведені у відповідність з вимогами декрету №7.

Поряд зі зміною класифікації банківських вкладів в Білорусі декретом №7 також передбачено зміну підходів до пільгового оподаткування доходів.

Між тим, Національний банк Білорусі припускає відтік вкладів з банків на першому етапі дії декрету №7, заявив перший заступник глави правління Нацбанку Тарас Надольний.

"Безумовно, будь-які нововведення на фінансовому ринку завжди сприймаються критично. Швидше за все, на першому етапі певна частина людей вклади забиратиме", — сказав він.

Декрет №7 економіст Ярослав Романчук назвав «дуже поганим початком п'ятого терміну (президентства Лукашенка)». За його прогнозом, у зв'язку з новими умовами до банків «не дійде» приблизно 15% нинішніх депозитів. «Народ переорієнтується на «панчохи», особливо якщо буде девальвація, а така небезпека є», — вважає економіст. Крім того, каже він, декрет може повернути до життя старі «страшилки» про примусове переведення інвалютних вкладів у рублеві.

Романчуку, за його словами, незрозуміло, чому держава займається деномінацією і вкладами, коли головні проблеми економіки зовсім в іншому. «Основна проблема — чому-то люди, а не суб'єкти господарювання з багатомільярдними боргами», — сказав він.