В Україні обсяг депозитів у гривні зростає, у валюті - знижується

Обсяг депозитів в українських банках у національній валюті в жовтні зріс на 1,7% - до 361,343 мільярда гривень, в іноземній валюті в доларовому еквіваленті знизився на 2,4%, до 14,040 мільярда доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на оперативні дані регулятора.

Згідно з наведеними даними, з початку року, в січні-жовтні, гривневі депозити знизилися на 1,2%, валютні - на 27,8%.

Залишки за гривневими кредитами зросли на 0,2% в жовтні скоротилися на 15% з початку року - до 461,811 мільярда гривень.

Залишки по валютних кредитах знизилися на 0,9% у жовтні та на 19,8% з початку року – до 24,028 мільярда доларів.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках в іноземній валюті у вересні вперше з липня 2013 року зріс на 1,4% - до 15,1 мільярда доларів. Обсяг гривневих депозитів за цей період зріс на 3,4%.

У 2014 році обсяг депозитів зменшився на 13,7% у національній валюті - до 364,5 мільярда гривень, що на 37,2% в іноземній валюті - до 19,4 мільярда доларів.