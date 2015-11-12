"Відродження" підтримає зниження ренти на видобуток газу

Про це заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік.

За його словами, депутатська група буде голосувати за цей проект закону, зважаючи на його економічну важливість.

«Якщо ми хочемо бути енергетично незалежними від Росії, держава зобов'язана створювати умови для видобутку українського газу. Думаю, уряд, нарешті зрозумів, що божевільні рентні ставки на видобуток - це шкода», - сказав Віталій Хомутиннік.

Він додав, що політичні сили, які ініціювали законопроект про зниження ренти на видобуток природного газу займаються популізмом, втім є важлива економічна сторона цього питання.

«Можливо, хтось хоче на цьому заробити політичних балів. І це, безумовно, можна побачити по виступах, по позиціях тих фракцій, які піднімають питання про зниження ренти на видобуток газу. Тому що є економічна площина питання, а є – політична. Наша депутатська група голосуватиме за цей проект закону, зважаючи на його економічний ефект для держави і створення умов для видобутку газу», - відзначив співголова депутатської групи.