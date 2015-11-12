Місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду прибула до Києва й розпочала роботу, повідомив заступник міністра фінансів Артем Шевальов на бізнес-форумі в Києві.

"Місія МВФ прибула до Києва й розпочала роботу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, оціночна місія Міжнародного валютного фонду перебуватиме в Україні до 21 листопада.

Згідно із заявою голови представництва МВФ в Україні Жерома Ваше місія продовжить дискусії з українською владою в контексті економічних реформ, які реалізуються за підтримки фонду.

Раніше приїзд місії МВФ анонсував прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, уряд готовий вести з експертами місії дискусію про податкову реформу, бюджетний процес та інші перетворення.

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11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.