У Росії включають верстат: до кінця року надрукують трильйон рублів

Про це заявив перший заступник голови Центробанку Росії Георгій Лунтовський, передає ТАСС.

За його словами, в грудні ЦБ очікує зростання готівкових грошей. Лунтовський зазначив, що їхня частка в російській економіці становить зараз 78,6%. Судячи з усього, він мав на увазі частку готівки в роздрібних операціях за підсумками першого півріччя – про це Лунтовський говорив у жовтні на міжнародній конференції «Безпека готівково-грошового обігу і цінностей».

Зокрема, в обіг у грудні надійдуть сторублеві банкноти, присвячені окупованому РФ Криму. Як уточнив Лунтовський, купюра «буде випущена в незвичайних кольорах – на ній будуть символи Криму і Севастополя».

Як додав представник регулятора, Банк Росії поки не планує випускати купюри номіналом 10 тисяч рублів. Лунтовський пояснив, що цього не станеться, поки інфляція не знизиться до 2-3% річних.

У кінці жовтня збільшити кількість грошової маси в країні для стимулювання економічного зростання пропонували експерти «Столипінського клубу», в числі яких – бізнес-омбудсмен Борис Титов і радник президента РФ Сергій Глазьєв. В уряді і ЦБ таку ідею раніше відкидали, побоюючись посилення інфляції, пише Slon.ru.

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11 листопада заступник директора департаменту грошово-кредитної політики Банку Росії Олександр Полонський відповів на пропозиції включити друкарський верстат. Він зазначив, що «накачування» вітчизняної економіки грошима через емісію може призвести до прискорення зростання цін, додаткової девальвації рубля, підвищеного попиту на іноземну валюту, і в результаті – до зниження рівня життя населення.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 жовтня поточного року обсяг грошової маси в країні становив близько 32,95 трлн рублів. Рівень грошової маси знаходився на максимумі в 2015 році у вересні, коли досяг 33,3 трлн рублів.