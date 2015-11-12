Резерви РФ протягом тижня "схудли" більш ніж на $3 мільярда
15:11, 12 листопада 2015Фінанси
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Станом на 6 листопада резерви Росії склали 366,1 мільярда доларів.
За тиждень ЗВР Росії скоротилися на 3,1 мільярда доларів / tuchkov
б це повідомляється на сайті Центробанку РФ.
Міжнародні резерви Росії протягом тижня з 30 жовтня по 06 листопада скоротилися на 0,8% і склали 366,1 мільярда доларів проти 369,2 мільярда доларів станом на 30 жовтня.
Отже, міжнародні резерви скоротилися на 3,1 мільярда доларів.
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Міжнародні резерви Росії являють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні ЦБ та кабміну. Вони складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.
За підсумками 2014 року міжнародні резерви Росії зменшилися в 1,3 рази та склали 385,46 мільярда доларів.
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