Резерви РФ протягом тижня "схудли" більш ніж на $3 мільярда

б це повідомляється на сайті Центробанку РФ.

Міжнародні резерви Росії протягом тижня з 30 жовтня по 06 листопада скоротилися на 0,8% і склали 366,1 мільярда доларів проти 369,2 мільярда доларів станом на 30 жовтня.

Отже, міжнародні резерви скоротилися на 3,1 мільярда доларів.

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Міжнародні резерви Росії являють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні ЦБ та кабміну. Вони складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.

За підсумками 2014 року міжнародні резерви Росії зменшилися в 1,3 рази та склали 385,46 мільярда доларів.