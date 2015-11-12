Депутати відклали законопроект про зниження вимог до банків через девальвацію
За прийняття законопроекту за основу під час сигнального голосування проголосувало лише 169 депутатів
Верховна Рада відклала розгляд законопроекту, який дозволяє Національному банку України не відносити банк до категорії проблемних і неплатоспроможних у разі зниження нормативів капіталу та ліквідності у зв'язку із зростанням курсу іноземних валют до гривні та/або формуванням резервів за активними банківськими операціями.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» (№2449) за основу в ході сигнального голосування проголосували 169 депутатів із 349, зареєстрованих у сесійній залі (при необхідних 226).
Представляючи законопроект, народний депутат, заступник голови профільного парламентського комітету Руслан Демчак запропонував підтримати його, повідомивши, що банки зможуть отримати передбачені законом преференції тільки в разі виконання погодженої з регулятором програми докапіталізації або фінансової реструктуризації, у тому числі за результатами проведеної в 2014 році діагностики, і наголосив, що проект закону погоджено з НБУ. «Ми доопрацюємо до другого читання, тому що у 2014 році було проведено діагностику тільки найбільших банків, а в 2015 році проводиться діагностика банків 2-ї, 3-ї, 4-ї груп, тому я думаю, що в тому числі ми включимо діагностику цього року», - сказав депутат.
Водночас народний депутат, екс-міністр фінансів України Віктор Пинзеник виступив із критикою законопроекту, пояснюючи, що, по суті, його автори пропонують вважати нормативи банку за курсом 7,99 грн/дол. при курсі на ринку 24 грн/дол. «Від того, що ми такі маніпуляції зробимо, банк стане здоровим? Ми не маємо права робити подібні речі в банківському секторі. Від того, що ви оцінили валютний актив по 8 гривень, він не став по 8 гривень. Я прошу вас не підтримувати законопроект, який не вирішує питання, але створює видимість здорового стану банків», - наголосив він.
Ще один представник профільного комітету, народний депутат Павло Різаненко, зазначив, що цей закон по суті є ініціативою НБУ і його прийняття необхідно, враховуючи нинішній стан банківської системи, однак запропонував підтримати його тільки в першому читанні і доопрацювати. «На сьогодні, згідно з вимогами закону, Нацбанк зобов'язаний, якщо не виконуються нормативи, визнати банк проблемним і неплатоспроможним. У нього немає вибору, це його обов'язок. Стан банківської системи такий, що нині 95% банків потрібно визнати неплатоспроможними», - сказав депутат.
За словами Різаненка, його турбує норма, яка віддає вирішення «на відкуп» Нацбанку. «Якщо вводиться таке тимчасове правило, на рік-два, то тоді це не повинно бути правом Нацбанку. Тоді усі банки, які не відповідають зазначеним у законі нормам, не повинні визнаватися неплатоспроможними протягом року-двох наданої паузи. Або це правило застосовується до всіх банків, або ні до кого», - наголосив депутат.
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Як повідомляв УНІАН, у рамках очищення банківської системи НБУ за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможними 62 банки, і кількість працюючих банків у країні скоротилася до 121.
Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 у 2016 році.