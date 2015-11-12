Депутати відклали законопроект про зниження вимог до банків через девальвацію

Верховна Рада відклала розгляд законопроекту, який дозволяє Національному банку України не відносити банк до категорії проблемних і неплатоспроможних у разі зниження нормативів капіталу та ліквідності у зв'язку із зростанням курсу іноземних валют до гривні та/або формуванням резервів за активними банківськими операціями.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» (№2449) за основу в ході сигнального голосування проголосували 169 депутатів із 349, зареєстрованих у сесійній залі (при необхідних 226).

Представляючи законопроект, народний депутат, заступник голови профільного парламентського комітету Руслан Демчак запропонував підтримати його, повідомивши, що банки зможуть отримати передбачені законом преференції тільки в разі виконання погодженої з регулятором програми докапіталізації або фінансової реструктуризації, у тому числі за результатами проведеної в 2014 році діагностики, і наголосив, що проект закону погоджено з НБУ. «Ми доопрацюємо до другого читання, тому що у 2014 році було проведено діагностику тільки найбільших банків, а в 2015 році проводиться діагностика банків 2-ї, 3-ї, 4-ї груп, тому я думаю, що в тому числі ми включимо діагностику цього року», - сказав депутат.

Водночас народний депутат, екс-міністр фінансів України Віктор Пинзеник виступив із критикою законопроекту, пояснюючи, що, по суті, його автори пропонують вважати нормативи банку за курсом 7,99 грн/дол. при курсі на ринку 24 грн/дол. «Від того, що ми такі маніпуляції зробимо, банк стане здоровим? Ми не маємо права робити подібні речі в банківському секторі. Від того, що ви оцінили валютний актив по 8 гривень, він не став по 8 гривень. Я прошу вас не підтримувати законопроект, який не вирішує питання, але створює видимість здорового стану банків», - наголосив він.

Ще один представник профільного комітету, народний депутат Павло Різаненко, зазначив, що цей закон по суті є ініціативою НБУ і його прийняття необхідно, враховуючи нинішній стан банківської системи, однак запропонував підтримати його тільки в першому читанні і доопрацювати. «На сьогодні, згідно з вимогами закону, Нацбанк зобов'язаний, якщо не виконуються нормативи, визнати банк проблемним і неплатоспроможним. У нього немає вибору, це його обов'язок. Стан банківської системи такий, що нині 95% банків потрібно визнати неплатоспроможними», - сказав депутат.

За словами Різаненка, його турбує норма, яка віддає вирішення «на відкуп» Нацбанку. «Якщо вводиться таке тимчасове правило, на рік-два, то тоді це не повинно бути правом Нацбанку. Тоді усі банки, які не відповідають зазначеним у законі нормам, не повинні визнаватися неплатоспроможними протягом року-двох наданої паузи. Або це правило застосовується до всіх банків, або ні до кого», - наголосив депутат.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках очищення банківської системи НБУ за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможними 62 банки, і кількість працюючих банків у країні скоротилася до 121.

Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 у 2016 році.