Україна приєдналася до Угоди про закупівлі в рамках СОТ

Україна приєдналася до міжнародної Угоди про публічні закупівлі GPA, яке є документом Всесвітньої торгової організації (СОТ) та відкриває взаємний доступ країн на ринки публічних (державних) закупівель.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

"Українська заявка на приєднання до GPA (Угоди про публічні закупівлі) була одноголосно схвалена сторонами угоди. Шлях, який почався в 2011 році, нарешті пройдено", – написав Нефьодов.

На його думку, це однозначно дипломатична перемога України, це економічно вигідно для країни, оскільки тепер не лише український ринок відкритий для іноземних гравців, але й українські компанії зможуть виходити на ринки публічних закупівель інших країн.

"Додатковим нашим зобов'язанням є переклад оголошень про торги на англійську мову", – зазначив Нефьодов.

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Довідка УНІАН. Угода про публічні закупівлі (The Agreement on Government Procurement) складається з 17 частин та об'єднує 45 країн – членів СОТ, включаючи всі країни Євросоюзу, які є однією стороною угоди. Також в угоді є 30 учасників – держав та міжнародних організацій, включаючи Міжнародний валютний фонд (МВФ) та організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у статусі спостерігачів, 10 з яких очікують повноправного приєднання до документа.

Угода передбачає єдині процедури проведення публічних закупівель, визначення переможців торгів та передбачає повний доступ на ринки країн-членів, включаючи доступ до документації.