Насіров просить збільшити фінансування Фіскальної служби в 2,5 разу

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров звернувся з проханням до Міністерства фінансів при формуванні бюджету на наступний рік збільшити фінансування служби в 2,5 рази - до 10-10,5 мільярда гривень з 4 мільярдів гривень поточного року.

Про це глава ДФС повідомив в ході брифінгу.

"Ми просили суттєве збільшення бюджету, в наших розрахунках ми використовували цифри 10-10,5 мільярда гривень, це гроші, які нам необхідні на 2016 рік. І ми ці гроші зможемо відпрацювати", - сказав Насіров.

За словами глави ДФС, ці кошти підуть на збільшення оплати праці працівників служби, а також на інвестиції, зокрема для розробки деяких ІТ-продуктів, які зможуть замінити людський працю.

Він зазначив, що 97% коштів, призначених на фінансування ГФС поточного року, йшли на оплату праці. Насіров нагадав, що до кінця року штат ДФС буде скорочений на 30%, і за рахунок цього навіть за умови збереження фінансування на поточному рівні працівникам, які залишилися, буде збільшено заробітну плату на 40%.

"Але нам необхідно істотніше збільшення, тому що заробітна плата в регіонах у митних інспекторів на пунктах пропуску становить 2,5-3 тісячи гривень. Звичайно важко боротися з їх зловживаннями", - сказав Насіров.

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Як повідомляв УНІАН, згідно із законом про держбюджет на 2015 рік, фінансування Міністерства фінансів становить 1,782 мільярда гривень, Служби безпеки України - 4,4 мільярда гривень.

Державна фіскальна служба з 9 листопада почала тестування професійних і особистісних якостей своїх співробітників з метою оновлення складу служби та підвищення ефективності її роботи.

До кінця року кількість працівників Державної фіскальної служби буде скорочено на 30%, або на 17 тисяч співробітників.