Рада хоче продовжити мораторій на перевірки бізнесу до липня 2016 року

За відповідне рішення проголосувало 247 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

"Фактично вводиться мораторій на перевірки бізнесу на 8 місяців - до 30 червня. Таким чином, обмеження торкнуться 41 з 51 органу державного контролю", - зазначив голова Комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк.

Відповідно до законопроекту, громадяни зможуть ініціювати перевірки бізнесу у разі оформлення скарги, яка має бути погоджена з Державною регуляторної службою.

Крім того, позапланові перевірки можуть проводитися за наявності дозволу Кабінету міністрів, за бажанням об'єкта перевірки і за рішенням суду.

При цьому дія законопроекту не розповсюджується на органи державного нагляду, порядок перевірки якими вже було реформовано окремим законом.

До таких органів належать Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна фіскальна служба, Державна фінансова інспекція, Державна служба експортного контролю, Державна інспекція з ядерного регулювання, Державна авіаційна служба, Національний банк України, Державна екологічна інспекція та Антимонопольний комітет.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підтримує введення мораторію на перевірки бізнесу до завершення реформи регуляторної системи для полегшення ведення бізнесу в країні.

За час дії попереднього мораторію, чинного з квітня 2014 року по липень 2015 року, кількість планових перевірок скоротилася на 83%, позапланових - на 44%, а кількість фінансових санкцій до юридичних осіб скоротилася у 4 рази, до фізосіб - у 8 разів.