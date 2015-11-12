Гривня на міжбанку знову опустилася нижче 23 за долар
18:01, 12 листопада 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,7210/24,8270 грн/євро
REUTERS
У четвер, 12 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,95/23,05 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,7210/24,8270 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3470/0,3490 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 22,9172 грн/дол., на цю годину було укладено 603 угоди на суму 398,14 млн дол.
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