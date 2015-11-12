Фонд гарантування отримав від Мінфіну черговий транш кредиту на 3,5 мільярда

Як повідомляється на сайті фонду, кредит отримано за ставкою 11,05% річних у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які були монетизовані на вторинному ринку цінних паперів за участю Національного банку України.

Фонд обіцяє використовувати отримані кошти для виплат гарантованої суми вкладникам банків «Фінанси та Кредит», «Дельта Банк», «Фінансова ініціатива», «Укргазпромбанк», «Національні інвестиції», «Капітал» та інших.

Також повідомляється, що всього у 2015 році фонд отримав 30,5 млрд грн кредитів від Міністерства фінансів у формі ОВДП, при цьому провів виплати вкладникам неплатоспроможних банків на суму понад 43 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України у вересні задовольнив прохання Фонду гарантування вкладів про виділення 21,5 млрд грн на забезпечення виплат вкладникам неплатоспроможних банків. Фонд розраховує отримати ці ресурси до кінця поточного року.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування на 1 листопада становив 19,006 млрд грн.

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У рамках процесу очищення банківської системи НБУ за 2014 рік і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможними 62 банки, які були передані в управління Фонду гарантування.