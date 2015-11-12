Кабмін готує законопроект про реструктуризацію проблемних кредитів бізнесу в банках

Про це заявив заступник міністра фінансів Артем Шевальов на бізнес-форумі в Києві.

«Закон про фінансову реструктуризацію перебуває на фінальній стадії підготовки. Ми очікуємо, що він буде затверджений Кабміном і внесений до Верховної Ради протягом найближчих тижнів», - сказав заступник міністра.

За словами Шевальова, законопроект відповідає кращим світовим практикам врегулювання питання проблемної заборгованості бізнесу перед банками.

«Це система міжнародно випробувана, це система, розроблена за стандартами лондонського підходу, стамбульського підходу, яка дозволяє і банкам, і позичальникам досягати добровільного угоди про реструктуризацію», - підкреслив заступник голови Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, прострочена заборгованість підприємств перед банками наразі досягла 17% загального обсягу виданих банками кредитів.

В Україні може запрацювати механізм добровільної реструктуризації проблемних кредитів працюючих підприємств у банках, який розрахований на три найближчих роки і покликаний полегшити роботу бізнесу й активізувати кредитування.

Розроблений Мінфіном і НБУ законопроект «Про фінансову реструктуризацію» передбачає, що в рамках реструктуризації можливий перегляд строків погашення кредиту, ставки відсотків та інших умов договору, а також надання нового фінансування, здійснення інвестицій у капітал компанії, реорганізація діяльності боржника.