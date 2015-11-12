В Україні може з'явитися відкрита електронна база перевірок бізнесу

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект, який передбачає створення єдиної відкритої електронної бази державних перевірок бізнесу та обмеження кількості планових перевірок до однієї на рік.

За прийняття законопроекту №2531а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду» у першому читанні проголосували 238 народних депутатів.

Доповідачем по законопроекту виступив міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус.

За його словами, законопроект передбачає створення автоматизованої системи з відкритою інформацією про всі перевірки суб'єктів господарювання державними органами, а також вводиться матеріальна відповідальність чиновників за внесення недостовірної інформації в цю систему. Якщо кілька органів захочуть перевірити одне підприємство, такі перевірки будуть об'єднані в одну комплексну, додав міністр. Крім того, держоргани інформуватимуть компанії про перевірки електронною поштою.

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк зазначив, що законопроект передбачає формування списку перевірок на рік вперед на 1 грудня попереднього року. Проект закону забороняє проведення більше однієї планової перевірки на рік. Також Галасюк додав, що в автоматизованій системі вказуватимуться цілі і результати усіх перевірок.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі подало на розгляд Верховної Ради законопроект про реформування державного контролю, що передбачає створення інтегрованої системи інформації про перевірки бізнесу.

За словами Абромавичуса, система дозволить бізнесу заздалегідь знати про плановані перевірки.