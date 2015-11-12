Залежність російського рубля від нафти досягла 90% - аналітик

10 листопада 2014 року ЦБ відпустив рубль у вільне плавання, скасувавши коридор бівалютного кошика і регулярні інтервенції на його кордонах. З цього моменту російська валюта фундаментально залежить від динаміки нафтових цін, пише РБК.

Згідно з даними регресійного аналізу залежності рубля від нафти, проведеного аналітиком Савченко, коефіцієнт детермінації на сьогоднішній день становить 0,77, тобто кореляція дорівнює 0,88, що досить багато. «Чим ближче значення коефіцієнта детермінації до 1, тим тісніше зв'язок між рублем і нафтою», — пояснює аналітик.

Раніше ЦБ більшою мірою втручався в хід торгів, це знижувало залежність, каже аналітик. За його словами, в період геополітичного неспокою на початку 2014 року коефіцієнт детермінації був на рівні 0,15 (кореляція становила 0,39), що вказувало на майже повну відсутність будь-якого зв'язку між курсом рубля і ціною на нафту.

На думку головного економіста «ПФ Капіталу» Євгена Надоршина, рівень залежності рубля від нафти у 88% — це завищена цифра. І на рубль, і на нафту одночасно впливають такі фактори, як уповільнення економіки країн, що розвиваються, очікувана зміна ставки ФРС, каже Надоршин. Оскільки ці чинники зменшують ціну на нафту через зниження очікуваного попиту і здешевлюють рубль через відтік капіталу, це викликає відчуття, що ціни на нафту впливають більше на рубль, ніж це є насправді, зазначає економіст.

За підрахунками головного економіста Альфа-банку Наталії Орлової, при зміні вартості нафти на $10 фундаментально курс рубля знижується на 5 руб. щодо долара.

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Рубль відзначає рік вільного плавання, але по суті він не таргетувався ЦБ до офіційного рішення згорнути інтервенції на валютному ринку, говорить Савченко, зазначаючи, що перехідний період від рубля, який був під сильним контролем Центрального банку, до рубля сьогоднішнього, відносно вільного у своєму русі, тривав досить довго. «Якщо говорити про фундаментальні залежності, то тут все залишилося незмінним: нафта продовжує визначати рух російської валюти».