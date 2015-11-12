Російський рубль сповзає вниз слідом за нафтою

Російський рубль у четвер опинився на мінімумі шести тижнів до долара і двох тижнів до євро на тлі істотного падіння нафти через побоювання побачити чергове зростання її запасів у США, при цьому експортних продажів, які стримували ослаблення рубля на початку дня, далі виявилося недостатньо, щоб протистояти тиску нафтових котирувань.

Пара долар/рубль досягла позначки 66,45 вперше з 2 жовтня.

До 18.00 МСК долар розрахунками "завтра" торгувався на Московській біржі поблизу позначки 65,91 рубля, на 0,75 відсотка вище попереднього закриття.

На початку ж дня долар знижувався до 65,28, пише Рейтер.

Євро до 18.00 МСК оцінювався в 71 рубль, на один відсоток вище попереднього закриття. Раніше євро досяг значення 71,41 вперше з 28 жовтня.

У середу валюти вже підросли на 1,3 і 1,2 відсотка відповідно, реагуючи на зниження нафти Brent, що втратила напередодні 3,4 відсотка.

Зараз Brent втрачає 1,3 відсотка, стільки ж - американський сорт WTI, і вони торгуються, відповідно, на відмітках $45,20 і $42,40 за барель.

Раніше Brent досяг значення $44,59 вперше з 27 серпня.

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У фокусі уваги нафтового ринку - звітність Управління енергетичної інформації США про тижневі зміни запасів нафти. Аналогічна статистика Американського інституту нафти (API) показала чергове зростання запасів і багато в чому спровокувала напередодні зниження нафтових котирувань.

На форексі пара євро/долар вдень падала на $1,0689 після коментарів голови ЄЦБ Маріо Драгі, який не виключив перегляд грошово-кредитної політики на грудневому засіданні регулятора, що передбачає її подальше пом'якшення за поточного низького рівня інфляції.

Увечері пара пішла вгору після того, як глава ФРС Джанет Йеллен, також виступаючи сьогодні, не стала зачіпати тему термінів підвищення ставок по долару, тоді як учасники ринку сподівалися почути від Йеллен натяки на можливість посилення політики ФРС в грудні, про що вона натякала раніше.

Зараз котирування пари євро/долар поблизу $1,0780, і долар тут втрачає третину відсотка від вчорашнього закриття.