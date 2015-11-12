Парламент має намір звузити можливості для позапланових перевірок бізнесу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні два депутатських законопроекти, які зменшують кількість планових перевірок, а також звужують перелік підстав для проведення позапланових перевірок бізнесу органами санітарно-епідеміологічного, пожежного, архітектурно-будівельного та інших видів державного нагляду.

За ухвалення законопроекту №2418а про внесення змін до закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в першому читанні проголосували 247 народних депутатів при необхідних 226.

За ухвалення проекту закону №2422а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання здійснення окремих напрямків державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в першому читанні проголосувало 229 депутатів при необхідних 226.

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Доповідачем виступив депутат Сергій Кіраль. За його словами, законопроект №2418а передбачає зменшення адміністративного тиску на бізнес. Як зазначається в пояснювальній записці, проект закону передбачає скасування квартальних планів перевірок та встановлення планів перевірок виключно на рік, без права його зміни. Також зменшується кількість підстав для здійснення позапланових перевірок і звужується обсяг повноважень органів державного нагляду. До нових норм включено можливість консультування бізнесу органами держнагляду. Також громадські організації отримають більше прав для правового захисту приватних компаній, додав Кіраль.

Голова комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк додав, що даний законопроект вводить обмеження на тривалість і періодичність планових перевірок. Також пропонується зменшити штрафи для тих компаній, у яких уперше виявили порушення.

Доповідаючи з проекту закону №2422а, Кіраль повідомив, що цей законопроект конкретизує повноваження органів державного нагляду, а також посилює їх відповідальність за зловживання. За його словами, ці документи входять до пакета законопроектів, які розроблені за участю бізнес-спільноти й спрямовані на зменшення адміністративного тиску на приватний бізнес із боку держави. Вони встановлюють загальні правові та організаційні засади здійснення державного нагляду в різних сферах господарської діяльності. Також запропоновані законопроекти регламентують повноваження органів державного нагляду й відповідальність за їх порушення. Водночас, окремі особливості здійснення санітарно-епідеміологічного, пожежного, архітектурно-будівельного та інших видів державного нагляду врегульовані окремими кодифікованими законодавчими актами України та спеціальними законами.

Читайте такожРада хоче продовжити мораторій на перевірки бізнесу до липня 2016 року

Як повідомляв УНІАН, український та іноземний бізнес, що працює в країні, найчастіше скаржиться в офіс бізнес-омбудсмена на роботу податкових органів, неправомірні перевірки й проблеми з поверненням ПДВ.

Кабінет Міністрів у червні продовжив мораторій на проведення перевірок бізнесу до кінця 2016 року. Мораторій на проведення перевірок бізнесу був оголошений наприкінці 2014 року й повинен був діяти до 1 липня 2015 року. Пропозицію про продовження мораторію висунуло Мінекономрозвитку на підставі консультацій із бізнесом. Мораторій не стосується планових фіскальних перевірок.