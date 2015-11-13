Яресько: Україна не виплатить Росії $3 мільярди, оскільки РФ не приєдналася до реструктуризації

Про це в інтерв’ю 5 каналу повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько.

За її словами, Кабінет міністрів пропонував Росії долучитися до реструктуризації українського боргу. "Але вони вирішили не брати участь. Тепер ми готуємося до всіх інших можливостей", - сказала вона.

Яресько зауважила, що наразі Україна не може здійснити виплати за цим боргом: "Перш за все, по програмі МВФ ми маємо дуже чітко визначені параметри: скільки ми можемо видати кошти на будь-що – від бюджетного дефіциту до видачі боргів".

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України і уряд Російської Федерації не досягли угоди за умовами реструктуризації облігацій зовнішнього державного боргу на суму 3 мільярди доларів США, термін погашення яких настає в грудні 2015 року.

Довідка УНІАН. Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 мільярда доларів, відстрочку платежів за тілом кредиту в сумі 11,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

14 жовтня в Лондоні пройшли збори з утримувачами єврооблігацій України для завершення голосування на підтримку запропонованих нашою країною умов обміну цінних паперів. Більше 75% власників українських євробондів, що підлягають реструктуризації, погодилися на умови списання та пролонгації боргових платежів і прийняли рішення списати 3 мільярди доларів боргів.

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Україна запропонувала Російській Федерації вирішити питання реструктуризації так званого "російського боргу" обсягом 3 мільярди доларів, виплата якого повинна була відбутися в грудні 2015 року, 29 жовтня, якщо це питання не буде вирішено, Україна і Росія будуть розглядати це питання в судовому порядку.