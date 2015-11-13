Державний борг України вдалося зменшити на $3 мільярди - Яресько

Про це розповіла міністр фінансів Наталія Яресько в ефірі 5 каналу.

Вона нагадала, що Кабмін вирішив випустити в межах реструктуризації боргового навантаження нові єврооблігації майже на 12 мільярдів доларів. Їх отримають кредитори України. Єдина, хто поки що не йде на поступки, це Москва. Росія вимагає повернути їй гроші, котрі Путін давав Януковичу.

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"Це в кінці кінців полегшення боргового навантаження в країні, тому що ми закінчили реструктуризацію по 13 з 14 єврооблігацій. І таким чином ми зменшили на три мільярди (доларів) обсяг боргів в країні. І додатково до цього ми перевели платежі, які мали робити далі в майбутнє. Для нас це дає час дихати, час, щоб ті ресурси, які в нас є, націлити на нашу реальну економіку", - розповіла міністр.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Наталія Яресько повідомила, що Україна не може виплатити Росії $3 млрд, узятих у борг Віктором Януковичем, оскільки РФ не приєдналася до програми реструктуризації.