Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2291.7230 (12 листопада – 2275.6907)

100 EUR – 2458.1021 (12 листопада – 2438.6302)

10 RUR – 3.5013 (12 листопада – 3.5244)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 12 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,95/23,05 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,7210/24,8270 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3470/0,3490 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,9172 грн/дол., до цього часу було укладено 603 угоди на суму 398,14 млн дол.