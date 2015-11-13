МВФ закликав Київ і Москву до конструктивного діалогу щодо боргу в $3 мільярди

Ключовий кредитор нашої країни Міжнародний валютний фонд закликав уряди України й Росії провести конструктивні консультації з питання російського боргу в обсягу 3 млрд дол., який, на думку українського уряду, має бути реструктуризований, а на думку російської сторони – виплачений у грудні 2015 року.

Про це сказав голова Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

«Ми закликаємо сторони до діалогу з цього питання і вироблення конструктивного рішення», - сказав Райс.

При цьому він уточнив, що Фонд планує розглянути статус російського боргу «найближчим часом». За словами Райс, найімовірніше, рішення буде прийнято під час запланованих на листопад засідань Ради директорів МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 млрд дол., відтермінування платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всіх бондах на рівні 7,75% річних. Російський борг ввійшов в перелік реструктуризації як комерційний. Однак російська сторона не визнала цього.

14 жовтня в Лондоні пройшли збори з тримачами єврооблігацій України для завершення голосування на підтримку запропонованих нашою країною умов обміну цінних паперів. Більш як 75% власників українських євробондів, які підлягають реструктуризації, погодилися на умови списання та пролонгації боргових платежів й ухвалили рішення списати 3 млрд дол. боргів. Україна запропонувала Російській Федерації вирішити питання реструктуризації, а також висловила готовність розглядати питання боргу в суді.

12 листопада Кабінет міністрів України затвердив умови випуску нових євробондів і деривативів для завершення процесу реструктуризації частини держборгу. При цьому «російські» облігації, випущені в грудні 2013 року з терміном погашення в 2015 році, не ввійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери.