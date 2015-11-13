Україна завершила реструктуризацію держборгу

Як повідомляється на сайті Мінфіну, власники 13 випусків облігацій, які узгодили умови обміну облігацій та вчасно подали розпорядження про участь, вже сьогодні одержують нові облігації та деривативи через клірингові системи.

Мінфін нагадав, що дохідність нових облігацій становить 7,75% річних, термін погашення - з 2019 по 2027 рік.

Також повідомляється, що власники облігацій, які узгодили умови реструктуризації, але вчасно не подали заявки на обмін, не одержують нові цінні папери, але зможуть реалізувати своє право на нові облігації та деривативи впродовж 150 днів після завершення реструктуризації. Після цього терміну власники старих облігацій втрачають право на одержання нових облігацій і державних деривативів, та цінні папери, що належать їм, будуть продані на ринкових умовах з перерахуванням виручки від продажу цим власникам через клірингові системи.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 11 листопада затвердив умови випуску нових євробондів і деривативів для завершення реструктуризації. Нові облігації випускаються 9 окремими серіями на загальну суму 11,95 млрд дол. і термінами погашення 1 вересня 2019-2027 років. Дохід у 7,75% нараховується на папери з 1 вересня 2015 року і виплачується щорічно, починаючи з 1 вересня 2016 року. Деривативи випускаються на умовну суму 2,9 млрд дол. США, і виплати за ними будуть здійснюватися при досягненні Україною певних макропоказників.

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«Російські» облігації, випущені в грудні 2013 року з терміном погашення в 2015 році, не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери.

Україна і Комітет кредиторів досягли угоди щодо реструктуризації частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. 27 серпня. 14 жовтня в Лондоні відбулися збори з утримувачами єврооблігацій України, на яких більш як 75% власників українських євробондів, що підлягають реструктуризації, погодилися із запропонованими умовами.