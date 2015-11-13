У Росії роботодавців змусять вибивати борги зі своїх робітників

У Росії, якщо громадянин заборгував бюджету до 25 тис. рублів, цей борг повинен бути погашений роботодавцем або іншою особою, яка здійснює виплати на користь боржника (пенсії, стипендії), за рахунок цих виплат фізичній особі.

Як пишуть "Известия", відповідне положення міститься в новій інструкції по стягненню податкової заборгованості з фізосіб, затвердженої Федеральною податковою службою. Документ набрав чинності. Адреса роботодавця громадянина податківцям надасть Пенсійний фонд.

Читайте такожБанк Росії погіршив економічні прогнози - чекає на рецесію до 2018 рокуПроцес стягнення з інших категорій боржників також чекає значне посилення. Так, коли борг вище 3 тис. рублів, податковий інспектор тепер зобов'язаний сам звернутися до податкової з вимогою арешту майна боржника, вище 10 тис. рублів — просити заборони для боржника на виїзд за межі країни.

Якщо ж борг по майнових податках перевалив за 50 тис. рублів, податківці повинні організувати рейди з накладення арешту на майно боржника, а також заходи із стягнення заборгованості з майнових податків з фізичних осіб в найбільш відвідуваних громадських місцях (аеропорти, крупні торгові точки і т. д.).

Згідно зі статистикою податкового відомства, заборгованість по податку на майно фізичних осіб к 1 серпня зросла порівняно з минулим роком на 34%, до 13,4 млрд рублів (1 долар - приблизно 65 руб.), з транспортного податку — на 24%, до 66,8 млрд рублів.

Теоретично до роботодавця може бути застосована навіть кримінальна відповідальність, зазначає юрист Експертного центру Taxadmin.ru Артемій Миколаїв.

При цьому в ряді випадків можливі й зловживання, вважає старший партнер колегії «Юков і партнери» Ірина Адамова.