Мінфін: Україна готова до пошуку рішення з власниками "російських" бондів на $3 мільярди

Уряд України шкодує, що держателі облігацій з погашенням у грудні 2015 року відмовилися підтримувати угоду з реструктуризації, але готовий до пошуку рішення з держателями цих облігацій, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Нагадаємо, російський державний фонд у грудні 2013 року викупив євробонди України на 3 млрд дол. через Ірландську фондову біржу в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

За інформацією Мінфіну, після завершення реструктуризації лише один випуск облігацій України не взяв участі в їх обміні з терміном погашення в грудні 2015 року.

«Україна жалкує, що держателі цих облігацій відмовилися підтримувати важливу для нашої країни операцію з реструктуризації боргу. У той же час уряд України, в межах своїх договірних зобов'язань, готовий до пошуку рішення з держателями цих облігацій з терміном погашення в грудні 2015 року», - йдеться в повідомленні.

Мінфін нагадує, що умови випуску нових цінних паперів включають договірне положення, згідно з яким Україна не може здійснювати виплати за старими облігаціями або пропонувати їх держателям вигідніші умови, ніж запропоновані іншим кредиторам, які взяли участь в обміні.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли згоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. 14 жовтня в Лондоні відбулися збори з утримувачами єврооблігацій України, на яких більш як 75% власників українських євробондів, що підлягають реструктуризації, погодилися із запропонованими умовами, крім РФ.

Україна завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій у зв'язку з їх обміном на нові державні облігації та деривативи, що стартував. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.

Україна запропонувала РФ вирішити питання реструктуризації бондів до 29 жовтня, оскільки після цієї дати обмін облігацій на нові буде неможливий, і також висловила готовність вирішувати питання в суді.