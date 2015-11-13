Гонтарева: банківське кредитування може бути відновлене з середини 2016 року

Про це повідомляється на сторінці Національного банку України в соцмережі Facebook з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої в ході зустрічі з членами Форуму провідних міжнародних фінансових установ.

За інформацією НБУ, також на форумі обговорювалися макроекономічні прогнози, і голова НБУ нагадала, що регулятор прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 2,4% при інфляції на рівні 12%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів має намір найближчим часом подати на розгляд парламенту законопроект, що передбачає механізм реструктуризації проблемних кредитів суб'єктів підприємницької діяльності у банках без участі судів.

Розроблений Мінфіном і НБУ законопроект «Про фінансову реструктуризацію» припускає добровільний перегляд строків погашення кредиту, відсотків ставки та інших умов договору, а також надання нового фінансування, здійснення інвестицій у капітал компанії, реорганізацію діяльності боржника.

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Прострочена заборгованість підприємств перед банками, за оцінками НБУ, на даний час досягла 17% загального обсягу виданих банками кредитів. У цьому зв'язку механізм добровільної реструктуризації, розрахований на три найближчі роки, може полегшити роботу бізнесу і активізувати кредитування.