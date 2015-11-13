МВФ підтвердив свої прогнози щодо економіки України

Про це йдеться в економічному огляді Фонду для регіону Центральної та Східної Європи.

Прогноз інфляції також залишився в силі: 45,8% за підсумками 2015 року і 12% за підсумками 2016 року, що також відповідає інфляційним очікуванням уряду щодо поточного і наступного років.

Обсяг держборгу, за оцінками МВФ, у 2015 році становитиме близько 94,4% ВВП, у 2016 році – 92,1%. Також у Фонді зазначають, що падіння внутрішнього попиту за підсумками 2015 року становитиме 11,9%, але вже в 2016 році внутрішній попит почне зростати до 2,7%. При цьому падіння експорту в поточному році становитиме 16,3%, а в 2016 році почнеться зростання – до 4,4%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році і допускає за найпесимістичнішим сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%. Національний банк України на початку жовтня погіршив прогноз для економіки країни на поточний рік, очікуючи падіння ВВП на 11,6%, тоді як раніше прогнозував зниження на 9,5%.

Світовий банк також погіршив прогноз падіння ВВП України в 2015 році до 12% з 7,5%, озвучених у квітні цього року, і очікує зростання економіки країни в 2016 році на 1%.

11 березня поточного року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.